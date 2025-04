Che vita sarebbe senza la Conference League? Quella di Rolando Mandragora sarebbe sicuramente più scialba e povera di emozioni, visto il rendimento ormai da record, soprattutto in questa stagione: oltre al primato di presenze europee in maglia viola (tutte in Conference), ci sono anche i 5 gol di questa edizione che hanno trascinato la Fiorentina a Guimaraes, con il Panathinaikos e il Celje.

Ma occhio al contratto

C'è anche una questione contratto però per Mandragora, che ormai sembra qui un po' da sempre ma il suo accordo con la società viola scadrebbe nel giugno 2026: tra un anno e mezzo. Siamo in dirittura d'arrivo insomma per ridiscuterlo e secondo La Nazione, il tutto sarebbe formalità: basta chiedere insomma. La Fiorentina non ha ancora preso in mano le redini della questione ma l'ottimismo sulla questione abbonda, visti i rapporti tra le parti.