La dirigenza della Fiorentina deve pensare anche al futuro in questo momento specifico della stagione.

Candidato forte per la panchina

Stando a quanto scritto stamani dal Corriere Fiorentino, nelle ultime ore è ritornato prepotentemente di moda il nome di Raffaele Palladino per il ruolo di allenatore della squadra. E' lui, insieme ad Alberto Aquilani, il nome in prima fila per la successione a Vincenzo Italiano.

Macia DT, ma non solo…

Si continua però anche a lavorare per l'individuazione di una figura dirigenziale che possa sostituire Nicolas Burdisso. Si registrano altri contatti con Eduardo Macia che sarebbe sarebbe felicissimo di tornare e di rilanciarsi con la Fiorentina. Tra le ipotesi circolate però c'è anche quella di Roberto Goretti, ds della Reggiana e già accostato ai viola in passato.