Palladino: "Firenze grande piazza, giocare qui è sempre bellissimo. Panchina viola? A fine stagione parlerò con Galliani"

L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato così a DAZN dopo la partita con la Fiorentina: “Nel primo tempo siamo partiti benissimo, considerando anche la qualità dell'avversario. Siamo passati in vantaggio con un'ottima azione costruita dal basso, poi però i viola hanno cominciato a spingere e abbiamo fatto fatica. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo e sono stati commessi troppi errori. L'unico rammarico è che potevamo fare molto meglio, complimenti alla Fiorentina che ha meritato la vittoria”.

Poi ha aggiunto: “Il calcio è fatto di stimoli e motivazioni, che a questa squadra non mancano. Non abbiamo più obiettivi ma i ragazzi hanno sempre voglia di fare risultato, ultimamente sono mancati i risultati ma non le prestazioni. Panchina della Fiorentina? Firenze è una grande piazza, il Franchi è uno stadio caloroso e giocare qui è sempre bellissimo. Ma il mio futuro per il momento sono le prossime due partite, poi parlerò con Galliani".