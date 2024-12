Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, ha commentato la partita tra Juventus e Fiorentina sul proprio giornale.

“Ma il recupero con l'Inter quando si gioca?”

“Vincere è l’unica cosa che non (le) riesce - ha scritto Zazzaroni, riferendosi alla Juve - I pareggi sono diventati 11 in diciotto partite. Undici sono anche i punti in meno rispetto allo scorso anno. Alla Juve ne mancano addirittura 9 per raggiungere in quota scudetto Atalanta e Napoli, saliti a 41, ma potrebbero diventare 11 se l’Inter riuscisse a battere la Fiorentina nel recupero di febbraio: si giocherà a Carnevale?, e di che anno? Chi può saperlo...”.

“Una Fiorentina spregiudicatissima”

E poi: “La Juve di Thiago le partite di campionato non le perde, ma fa anche una fatica tremenda a vincerle" anche "con la solita spregiudicatissima Fiorentina di Palladino che - nonostante sia venuto a mancare l’unico centrocampista dinamico e tuttofare, Bove - insiste con i quattro attaccanti e la mediana brava ma lenta (Adli-Cataldi); con la Viola ottimistica di Raffa, dicevo, la Juve ha giocato una partita discreta, non la peggiore, ottenendo due volte il vantaggio, sempre con Thuram, ma facendosi raggiungere prima da Kean e poi da Sottil”.