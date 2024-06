Monti: "Kean non mi dispiace, ma storcerei il naso se fosse lui il grande centravanti annunciato da Pradè. Palladino deve essere chiaro"

Questo pomeriggio Gianfranco Monti, noto tifoso della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno per commentare gli ultimi movimenti in casa viola. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Mi auguro che la Fiorentina prenda anche un altro attaccante”

"Kean a me non dispiace per niente. Cosi facendo già non calcoliamo più Nzola, di cui nessuno parla più ormai. Speriamo che velocemente arrivi un’offerta per lui. Mi aspetto però un attaccante. Io mi fido di Daniele Pradè: sa benissimo che non può sbagliare. Se questo è l’attaccante di punta è normale che storcerei il naso, però non penso sarà l’ultimo attaccante che la Fiorentina prenderà in questo calciomercato. I rapporti con la Juventus? Penso si possa parlare quanto si vuole, che sia da sempre la nostra rivale, ma quando si parla di mercato non me ne frega nulla. In passato sono arrivati ottimi giocatori come Torricelli e Di Livio, in estate non m interessa della rivalità”.

“Palladino dovrà essere chiaro con tutti, dovrà dire quale sarà il nuovo modulo”

Ha poi concluso commentando quale possa essere lo stile di gioco di Palladino, molto diverso da quello di Vincenzo Italiano: “Mi auguro che Palladino, nel colloquio che è andato in scena con la dirigenza viola, sia stato chiaro per quello che riguarda il modulo che adotterà nella prossima stagione: questa squadra dovrà essere rivista molto. Visto che giocherà a tre dietro, in questo momento terrei in toto la difesa e la ritoccherei solo a fine mercato. Ora le necessità sono altre: abbiamo una necessità terribile a centrocampo, lì siamo in difficoltà ed è necessario intervenire con due colpi da novanta".