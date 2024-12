La Fiorentina dura sei minuti e poi lascia passare l'Udinese: zona Champions abbandonata per il momento. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un'altra serataccia grigia per la Fiorentina che stavolta non si salva e perde la seconda di fila, in casa con l'Udinese: un 1-2 in rimonta nonostante il vantaggio e la partita in discesa dopo appena sei minuti, grazie al rigore di Kean. Partita da cui però la squadra viola è uscita da lì in avanti, subendo nella ripresa le reti di Lucca e Thauvin per la rimonta definitiva.

E dopo diverse settimane, la Fiorentina esce dalla zona Champions scalando al quinto posto, stessi punti della Juventus, prossimo avversario.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 40, Napoli 38, Inter* 34, Lazio 34, Fiorentina* 31, Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli 19, Torino 19, Roma 19, Genoa 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

* = una partita da recuperare