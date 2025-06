Grosseto, Carrarese... E una squadra di studenti giapponesi. La Fiorentina ufficializza tre amichevoli estive: i dettagli

La Fiorentina ha ufficializzato le date del denso precampionato viola che si svolgerà fra Firenze e l'Inghilterra. Ecco il comunicato della società gigliata.

La prima fase del ritiro

“ACF Fiorentina comunica che la Prima Squadra viola svolgerà il ritiro estivo al Viola Park dal 14 luglio al 27 luglio. Durante il ritiro, la Fiorentina disputerà tre amichevoli, una contro la Primavera viola, domenica 20 luglio alle ore 20:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Viola Park, una contro il Grosseto, giovedì 24 luglio alle ore 20:00 presso lo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, ed una contro la Carrarese, venerdì 25 luglio alle ore 20:00, presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park”.

Il ritorno dopo la tournée

Il comunicato prosegue dando delle importanti novità. “Al termine di questa prima fase, la squadra gigliata volerà in Inghilterra per continuare la preparazione fino al 9 agosto. Dopo il rientro in Italia, la Fiorentina tornerà nuovamente in campo giovedì 14 agosto alle ore 20:00 per un’amichevole contro la Japan University FA (Nazionale Universitaria Giapponese), gara che si disputerà presso lo Stadio Curva Fiesole del Viola Park”.