Non solo calciomercato, si delineano le date dell'estate della Fiorentina: dall'ufficialità di Pioli al ritiro al Viola Park

Poco più di venti giorni e la nuova stagione della Fiorentina comincerà ufficialmente. Il mondo viola è tutto concentrato sul calciomercato con le solite ansie (vedasi Kean e Dodo) e aspettative. Ma nel frattempo si sta delineando il calendario dell'estate viola.

Ritiro al Viola Park

Nel weekend del 12 e 13 luglio infatti i calciatori arriveranno al Viola Park per sottoporsi ai test medici e atletici e cominciare il ritiro. Saranno i primi momenti in viola di Stefano Pioli, che sbarcherà a Firenze qualche giorno prima, dopo l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare intorno al 3 di luglio. Il programma dell'estate viola comincia ad essere chiaro: La squadra di Pioli inizierà il ritiro con la consueta amichevole con la Primavera di mister Galloppa, continuando con quella che sta diventando un'altra classica classica dell'estate, ovvero il match a Grosseto (24 luglio).

Tournée inglese

Sarà probabilmente quello l'ultimo test in Italia prima della partenza per la tournée in Inghilterra, dove sono già note due amichevoli di prestigio. La prima contro il Leicester del 3 agosto, l'altra il 9 agosto all'Old Trafford contro il Manchester United.

Le prime gare ufficiali

Il debutto ufficiale della nuova Fiorentina targata Stefano Pioli sarà il 21 agosto, con l'andata del playoff di Conference League (il sorteggio che riguarda i viola sarà il 4 agosto). Domenica 24 invece inizierà il campionato con la trasferta di Cagliari.