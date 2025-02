Mentre la Fiorentina arriverà decimata, per la partita di domani Inzaghi recupera un difensore dal primo minuto

Condizioni certamente migliori rispetto alla Fiorentina quelle con cui l'Inter arriverà alla sfida di domani. I neroazzurri dovranno fare a meno, in termini di regolamento, soltanto a Zalewski che peraltro non è uno dei titolari. Per il resto, anzi, Simone Inzaghi recupererà una pedina importante in difesa.

Acerbi torna titolare. Panchina per Thuram?

Si tratta di Francesco Acerbi, che secondo Sky Sport potrebbe fare finalmente ritorno dal primo minuto. L'ex Lazio prenderà il posto di uno tra Bisseck e Bastoni, anche nell'ottica di farli rifiatare dopo le fatiche del derby. Per il resto spazio ai titolarissimi con l'unica eccezione di Thuram, che potrebbe riposare a beneficio di Taremi.