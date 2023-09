Accardi conferma: "Sono arrivate offerte per alcuni nostri talenti che abbiamo rifiutato. Ma dopo aver ceduto Parisi..."

In conferenza stampa il ds dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato anche delle offerte arrivate alla società toscana per alcuni giocatori, poi rifiutate e rispedite al mittente. Nelle scorse ore si era parlato di un'offerta della Fiorentina per Tommaso Baldanzi, che ai viola piaceva molto come post Bonaventura.

Queste le parole del dirigente: “Qualcosina c'è stato, ma nel momento in cui abbiamo venduto i primi due pezzi, com'era già successo nella precedente sessione, abbiamo deciso di non sedersi per eventuali trattative. Va dato atto alla società, perché ha fatto tanti sacrifici, c'è da riconoscerlo. Non dobbiamo mai dimenticarci chi siamo e da dove veniamo".

E in particolare sul ragazzo: “Per crescere deve imparare a gestire certe aspettative, questo vale per tutti, anche per me e per l'allenatore. Bisogna dargli il tempo di viverle. Sul modulo sono d'accordo con l'allenatore, deve imparare a fare più ruoli, perché anche ieri è vero che è partito esterno ma aveva la possibilità di accentrarsi. Tante squadre non giocano col trequartista, deve imparare, ma può fare anche la seconda punta per caratteristiche”.