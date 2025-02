Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 al Franchi, commentando la prestazione dei suoi e la prossima partita di lunedì.

“Abbiamo sbagliato completamente la partita meritando la sconfitta, complimenti alla Fiorentina. Ci è mancata grinta, determinazione e corsa, già dal primo tempo lo si vedeva: il primo responsabile sono io. Ci servirà questa sconfitta, ora non facciamo drammi ma è una sconfitta che fa male, a 4 mesi dall'ultima. Fra tre giorni e mezzo ri-giochiamo contro la Fiorentina e dovremo prepararla meglio”.

“Adesso non possiamo pensare a tabelle e punti, solo a lavorare. Stasera è mancato tutto quello che serve per vincere una partita di calcio, trovando invece una squadra in emergenza che ha messo più aggressività di noi vincendo meritatamente. Tecnicamente siamo stati insufficienti e la Fiorentina è riuscita a difendere molto bene. Calhanoglu? Sappiamo l'importanza che ha per noi, è rientrato solo domenica e sta ritrovando minutaggio, ma stasera non si può parlare di singoli ed è giusto assumersi le proprie responsabilità".

“Sono contento di quello che ho a disposizione in questo momento, in tre anni e mezzo questa squadra mi ha dato tantissime soddisfazioni ma adesso chiaramente dobbiamo solo pensare a ripartire per lunedì”.