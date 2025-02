A Dazn l'esterno viola Dodô è ripartito dalla scommessa sul numero di assist a Kean:

"La prima quota era a 8, però abbiamo parlato e concordato per 4 per cui ne mancano 3. Nel girone d’andata gli ho dato tante palle buone e lui non le ha sfruttate per cui ha detto di abbassare la quota.

La fiducia e l’atteggiamento che abbiamo messo hanno fatto la differenza, se continuiamo con questo livello possiamo rimanere lassù. Questa partita può portarci grandi cose.

La mia posizione? Sapevo che avrei giocato da esterno più alto, in Brasile avevo già giocato in quella posizione quindi per me non è così difficile farlo. Quando la squadra è in difficoltà come oggi, senza tanti giocatori, sono qui per dare una mano".