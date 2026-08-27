La Fiorentina ha definito la cessione di Kean. I dettagli dell'operazione

In questi minuti si è chiusa l'operazione pronta a portare Moise Kean al Como, l'accordo tra Fiorentina e lariani è stato definito. La Fiorentina ha completato la cessione del suo attaccante, come riferisce Fabrizio Romano su X.

La formula

Kean si trasferisce al Como in prestito con obbligo di riscatto. I dettagli dell'operazione sono i seguenti: 10 milioni di prestito oneroso, 25 di riscatto obbligatorio e 5 di bonus. L'accordo con la Fiorentina è stato raggiunto.

Si attende il sostituto

Sono momenti caldissimi anche per capire quale sarà il prescelto della Fiorentina per la sostituzione dell'ex Juventus, con Joshua Zirkzee del Manchester United in assoluta pole-position.