Proc. Man: "Lui alla Fiorentina? Forse è una fake news o forse no ma non so niente e non credo ai giornali"

Tra Luiz Henrique e Dennis Man, la Fiorentina cerca il suo nuovo esterno mancino, con il rumeno del Parma che ha preso quota nelle ultime ore. Il suo agente Giovanni Becali ne ha parlato così però a prosport.ro: “Non credo a quello che dicono i giornali, durante il calciomercato tutti si approfittano di queste situazioni. Possiamo sognare ma io per ora non so niente. Forse va alla Fiorentina, forse è una fake news ma io sono come San Tommaso e finché non lo vedo non ci credo. Quando succederà qualcosa lo annuncerò”.