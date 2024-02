La Fiorentina deve ripartire dalle sue certezze anche in difesa: ora più che mai serve ritrovare il Martinez Quarta della prima parte di stagione

Mai in tutta la stagione come in questo momento la Fiorentina ha bisogno di ritrovare solidità difensiva. Sono tanti i gol subiti nelle ultime settimane, e sul banco degli imputati ci vanno inevitabilmente i difensori. E chi trainava la squadra fino a pochi mesi fa adesso non lo fa più da un pezzo. Stiamo partendo di Lucas Martinez Quarta che in tante gare di questo campionato aveva dimostrato solidità e tutta la sua propensione alla fase offensiva segnando gol, ma la fase calante della difesa viola e degli altri reparti in generale non giocano affatto sul suo rendimento attuale.

Un leader della difesa da ritrovare

Per invertire la rotta di questo andamento lento della Fiorentina serve senza dubbio ritrovare lo smalto dei tempi dei migliori dei leader della difesa, e, insieme a Milenkovic, Martinez Quarta è uno di questi.

Senza lo squalificato Ranieri toccherà senza dubbio a lui oggi contro il Frosinone, e avrà un'occasione per riscattarsi dagli errori in Supercoppa e la prova tutta da dimenticare di Lecce. Per iniziare nuovamente la sua corsa la Fiorentina deve affidarsi ai suoi capisaldi, che per primi devono tornare nell'ordine di idee di fare attenzione a ogni dettaglio in campo e incursione avversaria. Serve via via ritrovare quelle certezze, a cominciare da chi ha dimostrato di saper anticipare gli avversari come si deve e lanciarsi all'attacco per segnare gol importanti quando importanti quando serve. E Martinez Quarta è uno di questi. Rimettersi in carreggiata con i viola gli servirà anche a livello personale per tentare di strappare una convocazione con l'Argentina in vista della Copa America. L'obiettivo primario resta in ogni caso quello di tornare a dare concretamente il suo contributo da difensore esperto e di qualità ad una squadra che è ancora a giocarsela per più fronti ancora aperti.