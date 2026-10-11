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Primavera, Fiorentina-Parma 1-1: Via alla ripresa al Viola Park. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /
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Fiorentina-Parma 1-0 (34' Croci, 38' De Martis)

FIORENTINA (4-3-3): Fei; D. Beldenti, Turnone, Melani, Perrotti; Martini, Cianciulli, S. Beldenti; Forte, Jallow, Croci.

A disposizione: Magalotti, Boskovic, Corduneanu, Bracchi, Bianchini, Egharevba, Angeloni, Mazzeo, Campaniello, Pietropaolo, Tosti.
Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

 

Torna in campo la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli, ancora in cerca della prima vittoria nel suo campionato: i ragazzi viola sono reduci dal pareggio di Lecce e oggi ospiteranno il Parma, avversario battuto nell'ultima finale Scudetto, al Viola Park.

Fiorentinanews.com c'è!

Come di consueto, potrete seguire la diretta testuale della gara su Fiorentinanews.com: calcio d'inizio fissato alle 10,45.

  • corner_kick
    47'
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    Lavora il pallone Jallow, che poi serve Melani, scarico per Cianciulli che tenta il tiro, pallone deviato e sarà corner per la Fiorentina 

  • whistle
    46'
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    Via al secondo tempo

    Inizia la ripresa, FORZA VIOLA! 

  • whistle
    45'
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    Fine primo tempo

    Nessun recupero, finisce la prima frazione di gioco 

  • goal
    38'
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    Pareggio ducale

    GOL DEL PARMA. De Martis batte su punizione Fei, tutt'altro che perfetto, sul proprio palo, pareggiando i conti. 1-1 

  • yellow_card
    37'
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    Dennis Beldenti viene ammonito e concede una punizione pericolosa al Parma, dopo aver steso Burcar. Tutto nasce da un cambio campo senza senso sbagliato da Forte, che mette in difficoltà la Fiorentina 

  • goal
    34'
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    Segna ancora Croci!

    GOOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna ancora Croci, stavolta al Viola Park, finalmente! Vince un duello fisico Croci che poi punta Pajsar, si accentra e calcia a rete, deviazione di Varali che rende impossibile la parata a Mazzocchi, 1-0! 

  • 33'
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    Croci controlla, sposta e calcia dal limite dell'area del Parma, pur senza troppo spazio, pallone fuori di poco 

  • corner_kick
    32'
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    Pallone teso quello offerto a centro area da Croci, De Martis devia di testa e sarà calcio d'angolo per la Fiorentina 

  • free_kick
    31'
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    Netto fallo di Madiq su Melani, la Fiorentina guadagna un buon piazzato, da posizione interessante per il destro a rientrare di Croci 

  • 28'
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    Cross di Cianciulli dalla sinistra, Jallow tenta la deviazione ma senza trovare la porta. Pallone fuori misura, nessun pericolo per il portiere ospite Mazzocchi 

  • corner_kick
    26'
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    Buono spunto di Martini dopo un'ottima azione della Fiorentina, pallone messo al centro e chiusura di Varali in calcio d'angolo 

  • corner_kick
    22'
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    Burcar punta Martini e crossa, ottiene un calcio d'angolo l'attaccante croato del Parma 

  • 18'
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    Riesce quasi a liberarsi al tiro Croci, grazie ad un improvviso guizzo personale a sinistra, ma viene chiuso con grande mestiere e abilità da un difensore del Parma, che evita anche di concedere un calcio d'angolo alla Fiorentina 

  • shot_saved
    16'
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    Fei salva la Fiorentina

    Tiro di Avramescu deviato che si impenna e diventa giocabile per Burcar, che vince il duello fisico liberandosi al tiro da pochi metri, il suo mancino viene respinto con i piedi da Fei, che salva la porta della Fiorentina 

  • yellow_card
    12'
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    Ammonito Madiq: il calciatore del Parma interviene duramente in evidente ritardo sul capitano viola Turnone 

  • corner_kick
    11'
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    Stavolta è la Fiorentina a guadagnare un calcio d'angolo: lancio di Martini per Jallow, Pajsar chiude l'attaccante viola concedendo un tiro dalla bandierina alla squadra di Andreazzoli 

  • corner_kick
    8'
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    Attacca a destra il Parma, che ottiene un corner 

  • 6'
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    Bel numero di Perrotti a sinistra, il terzino viola riesce a dribblare e liberarsi al cross trovando sul secondo palo Martini che però non ha un controllo felice, il Parma riesce a recuperare il pallone 

  • 4'
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    Il croato Pajsar con un dribbling si spalanca 50 metri di campo, poi allarga a sinistra per il connazionale Burcar che per fortuna non è lesto nell'andare al tiro e cerca un dribbling di troppo, venendo chiuso in area di rigore viola 

  • 2'
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    Ha iniziato a spron battuto il Parma, che si rende subito pericoloso: Cianciulli chiude bene impedendo la conclusione ai ducali ma poi perde ancora palla

  • whistle
    1'
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    Partiti!

    Inizia la gara al Viola Park! FORZA VIOLA! 

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