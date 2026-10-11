Primavera, Fiorentina-Parma 1-1: Via alla ripresa al Viola Park. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Parma 1-0 (34' Croci, 38' De Martis)
FIORENTINA (4-3-3): Fei; D. Beldenti, Turnone, Melani, Perrotti; Martini, Cianciulli, S. Beldenti; Forte, Jallow, Croci.
A disposizione: Magalotti, Boskovic, Corduneanu, Bracchi, Bianchini, Egharevba, Angeloni, Mazzeo, Campaniello, Pietropaolo, Tosti.
Allenatore: Aurelio Andreazzoli.
Torna in campo la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli, ancora in cerca della prima vittoria nel suo campionato: i ragazzi viola sono reduci dal pareggio di Lecce e oggi ospiteranno il Parma, avversario battuto nell'ultima finale Scudetto, al Viola Park.
Fiorentinanews.com c'è!
Come di consueto, potrete seguire la diretta testuale della gara su Fiorentinanews.com: calcio d'inizio fissato alle 10,45.
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Lavora il pallone Jallow, che poi serve Melani, scarico per Cianciulli che tenta il tiro, pallone deviato e sarà corner per la Fiorentina
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Via al secondo tempo
Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!
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Fine primo tempo
Nessun recupero, finisce la prima frazione di gioco
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Pareggio ducale
GOL DEL PARMA. De Martis batte su punizione Fei, tutt'altro che perfetto, sul proprio palo, pareggiando i conti. 1-1
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Dennis Beldenti viene ammonito e concede una punizione pericolosa al Parma, dopo aver steso Burcar. Tutto nasce da un cambio campo senza senso sbagliato da Forte, che mette in difficoltà la Fiorentina
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Segna ancora Croci!
GOOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Segna ancora Croci, stavolta al Viola Park, finalmente! Vince un duello fisico Croci che poi punta Pajsar, si accentra e calcia a rete, deviazione di Varali che rende impossibile la parata a Mazzocchi, 1-0!
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Croci controlla, sposta e calcia dal limite dell'area del Parma, pur senza troppo spazio, pallone fuori di poco
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Pallone teso quello offerto a centro area da Croci, De Martis devia di testa e sarà calcio d'angolo per la Fiorentina
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Netto fallo di Madiq su Melani, la Fiorentina guadagna un buon piazzato, da posizione interessante per il destro a rientrare di Croci
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Cross di Cianciulli dalla sinistra, Jallow tenta la deviazione ma senza trovare la porta. Pallone fuori misura, nessun pericolo per il portiere ospite Mazzocchi
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Buono spunto di Martini dopo un'ottima azione della Fiorentina, pallone messo al centro e chiusura di Varali in calcio d'angolo
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Burcar punta Martini e crossa, ottiene un calcio d'angolo l'attaccante croato del Parma
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Riesce quasi a liberarsi al tiro Croci, grazie ad un improvviso guizzo personale a sinistra, ma viene chiuso con grande mestiere e abilità da un difensore del Parma, che evita anche di concedere un calcio d'angolo alla Fiorentina
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Fei salva la Fiorentina
Tiro di Avramescu deviato che si impenna e diventa giocabile per Burcar, che vince il duello fisico liberandosi al tiro da pochi metri, il suo mancino viene respinto con i piedi da Fei, che salva la porta della Fiorentina
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Ammonito Madiq: il calciatore del Parma interviene duramente in evidente ritardo sul capitano viola Turnone
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Stavolta è la Fiorentina a guadagnare un calcio d'angolo: lancio di Martini per Jallow, Pajsar chiude l'attaccante viola concedendo un tiro dalla bandierina alla squadra di Andreazzoli
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Attacca a destra il Parma, che ottiene un corner
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Bel numero di Perrotti a sinistra, il terzino viola riesce a dribblare e liberarsi al cross trovando sul secondo palo Martini che però non ha un controllo felice, il Parma riesce a recuperare il pallone
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Il croato Pajsar con un dribbling si spalanca 50 metri di campo, poi allarga a sinistra per il connazionale Burcar che per fortuna non è lesto nell'andare al tiro e cerca un dribbling di troppo, venendo chiuso in area di rigore viola
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Ha iniziato a spron battuto il Parma, che si rende subito pericoloso: Cianciulli chiude bene impedendo la conclusione ai ducali ma poi perde ancora palla
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Partiti!
Inizia la gara al Viola Park! FORZA VIOLA!