Andreazzoli: "Durante la sosta ci siamo messi a disposizione della prima squadra. I ragazzi sono andati oltre le aspettative"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha parlato ai canali ufficiali della società in vista del ritorno in campo contro il Parma, previsto per domenica prossima, raccontando il periodo della sosta e il momento della propria squadra.

‘Ci siamo messi a disposizione della prima squadra durante la sosta’

“Ho avuto l'opportunità di vedere qualche ragazzo dell'Under 18, ma non molte possibilità per incrementare le nostre necessità. Ci siamo messi a disposizione della prima squadra, che aveva bisogno di giocatori visti gli impegni con le Nazionali. Ci è venuto a mancare qualcosa e l'opportunità di sfruttare una quindicina di giorni per mettere qua e là qualche perla di cui abbiamo dimostrato di avere bisogno. Siamo arrivati alla sosta nelle condizioni ideali per avere degli inserimenti”.

‘Abbiamo avuto conferme nell’ultima gara di Lecce'

“A che punto è il nostro percorso? L'abbiamo capito, valutando le trasferte di Genova, Milano in Supercoppa in cui abbiamo toccato l'apice, i ragazzi sono stati estremamente bravi anticipando anche le nostre aspettative. A Lecce abbiamo avuto conferme con una squadra molto più giovane degli avversari, condotto una buona gara. Avevamo un centrocampo con 2010, 2009, 2008, contro i 2007 avversari, abbiamo lottato bene, ma la nostra crescita si è un attimo interrotta, speriamo sia stato un problema anche del Parma prossimo avversario così come di tutte le squadre del settore giovanile in questo periodo”.