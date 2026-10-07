Andreazzoli: “L’idea di Paratici mi ha incuriosito, la mia Primavera è giovane e servirà tempo. Con i ragazzi è importante…”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli è stato ospite del TGR Toscana, spaziando tra tante tematiche relative al suo nuovo impegno da tecnico gigliato.

‘Incuriosito dall’idea di Paratici, perché…’

"Sono stato incuriosito dall'idea che Paratici mi ha esposto, perché non me l’aspettavo. In genere si fanno scelte diverse da questa. E questo mi ha incuriosito. Dove può arrivare questa Primavera della Fiorentina? Siamo giovani e paghiamo un po' di dazio, ma questo lo sapevamo, lo sappiamo, e il tempo ci verrà a favore. Credo che non occorrerà ancora molto tempo per ottenere quello che vogliamo".

‘Importante stabilire rapporto amichevole coi ragazzi’

“L’Under 21? Credo che, al di là di chi è chiamato, sia importante il messaggio, per esempio, che costantemente lancia Silvio Baldini, che è quello di far esprimere dei concetti e dei principi che poi sono basilari, sia per la loro carriera, mi riferisco ai giovani, sia anche per i risultati sul campo. Credo che sia essenziale far capire a quella fascia d'età che forse è rimasto solo uno scalino da superare, ma è uno scalino che richiede molto impegno e molta fatica."

Infine ha aggiunto: “È estremamente importante stabilire un rapporto coi ragazzi che sia anche amichevole, che sia paterno anche, ma che che sia compreso dai ragazzi come un segno d'affetto, non solo di insegnamento."