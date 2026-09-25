Senza i nazionali, Vanoli studia i giovani di Andreazzoli. Da Mazzeo a Mataran: ecco chi sono

Continua il lavoro al Viola Park per la Fiorentina di Paolo Vanoli, con l'allenatore viola che dovrà fare a meno per diversi giorni di ben 8 calciatori convocati con le nazionali.

Vanoli studia i giovani

Per questo motivo insieme al gruppo della prima squadra si sono aggregati, già da qualche giorno, diversi giovani calciatori della Primavera di Andreazzoli, che in questo periodo si alleneranno con i grandi.

Chi sono?

Tra questi c'è Brando Mazzeo, che era già stato portato in panchina contro il Napoli. Insieme a lui agli ordini di Vanoli ci sono Alberto Angeloni e Mario Pietropaolo, esterni offensivi classe 2008. A rimpolpare la difesa Niccolò Turnone ('07) e Matko Boskovic ('08). In attacco ci sono Giuseppe Forte, del 2008, e Sulayman Jallow, 2007. In mezzo Federico Mataran, miglior giocatore dell'ultimo Torneo di Viareggio. E diversi di loro potrebbero trovare spazio nell'amichevole contro il Signa in programma domenica al Viola Park.