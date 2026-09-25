Scaloni: "Mastantuono deve sfruttare al massimo ogni minuto in Nazionale. Ecco cosa gli ho detto sulla Fiorentina"
Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha parlato dal ritiro della nazionale albiceleste anche di Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina convocato in nazionale.
Le parole di Scaloni
“Mastantuono? Abbiamo detto a lui e ai giovani di sfruttare al massimo ogni minuto trascorso con la nazionale, che ogni sessione di allenamento è preziosa. Daremo loro l'opportunità e loro dovranno fare quello che fanno nei loro club, perché è per questo che sono qui”.
Sui club di appartenenza
"Non possono smettere di fare quello che fanno abitualmente nei loro club, perché magari è molto allettante allenarsi con giocatori fenomenali qui, ma stiamo tutti remando nella stessa direzione e penso che abbiano capito il messaggio."
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