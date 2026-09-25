Vanoli vuole osare con Fagioli e Oulaï in mezzo, ma il tempo è poco. Ecco chi potrebbe farne le spese

Paolo Vanoli vuole sfruttare la maxi-sosta di Serie A per capire anche se ci siano i presupposti per schierare quanto prima la coppia formata da Inao Oulai e Nicolò Fagioli in mezzo al centrocampo della Fiorentina.

Voglia di coppia in mediana

Fino ad ora, la coppia si è vista pochissimo in campo, con l'allenatore che dopo il pareggio contro il Napoli ha spiegato come la sfrontatezza tattica del centrocampista ivoriano non lo ha mai lasciato tranquillo. Dunque, finché l’ex Trabzonspor non si dimostrerà più misurato, l’allenatore continuerà a preferire la prudenza. Ma la voglia di provarci c'è.

Poco tempo

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il tempo non gioca a favore del tecnico, che riavrà a disposizione Oulai domenica 4 ottobre, mentre Fagioli martedì 6. Di conseguenza gli rimarranno appena tre giorni per collaudare l’eventuale tandem. Nel suo 4-2-3-1 Fagioli sarebbe chiamato ad amministrare il gioco, Oulai invece dovrebbe appellarsi alla propria indole di frangiflutti.

Chi esce?

Fino ad ora il tecnico della Fiorentina ha considerato prioritaria la praticità a dispetto dell’estro, vista anche la posizione in classifica e dell'ambiente. Ora che c'è più tranquillità si può osare di più, provando nuove cose a centrocampo. A farne le spese dovrebbe essere Cher Ndour.