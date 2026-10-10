Dal Parma al Parma: dallo Scudetto alla prima vittoria che ancora manca. Il cruccio di Andreazzoli
In almeno un paio di occasioni quest'anno, la Fiorentina Primavera ha avuto modo di rammaricarsi in modo clamoroso al termine della gara: a Genova ad esempio, dove la doppietta di Croci e la rete di Jallow avevano ribaltato il match fino al 2-3, per poi incassare il pareggio a tempo scaduto. O in Supercoppa, dove il trofeo ha girato verso Bergamo sul rigore fallito da Jallow al 70', sul 2-2. Fatto sta che ancora la squadra di Andreazzoli è a secco di vittorie in stagione e il tema pesa, anche se poi l'obiettivo resta la produzione di calciatori.
Dallo Scudetto all'ennesimo tentativo
L'ultimo successo resta ad oggi quello della finale Scudetto di maggio, contro il Parma. E sarà proprio il Parma a far visita alla Fiorentina domani al Viola Park: i gialloblù sono ripartiti forte, a differenza della squadra viola e sono secondi a 11 punti. Appena 3 invece quelli della Fiorentina, che proverà a trovare appoggio almeno nella cabala, per sbloccare la sua situazione.