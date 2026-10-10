Vanoli colpito da Mazzeo: è lui l'alternativa-sorpresa per la trequarti. Una coppia azzurra davanti alla difesa

Tra i nomi a sorpresa della lista dei convocati di Vanoli per il match contro il Genoa figura quello di Brando Mazzeo, esterno classe 2007 della Primavera di Andreazzoli, già protagonista nell'annata dello Scudetto con Galloppa. Il tecnico viola è rimasto colpito positivamente dall'ex Sestese, secondo il Corriere dello Sport. Merito forse anche delle giocate pregevoli in amichevole contro il Signa, durante la sosta.

Si riparte dalle certezze azzurre

La sosta ha tolto giocatori a Vanoli ma gli ha consegnato delle certezze, o quantomeno dei calciatori tornati di buon umore: su tutti i due azzurri Fagioli e Ndour che ripartiranno in coppia oggi pomeriggio, davanti alla difesa. Entrambi reduci da risultati e prestazioni soddisfacenti con la Nazionale maggiore e l'Under 21.