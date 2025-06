Jacopo Berrettini concede il bis: il tennista tifoso viola vince l’ITF di Cordoba

Due settimane ricchissime di soddisfazioni per il tennista tifoso viola Jacopo Berrettini: il classe ‘98 romano vince l’ITF di Cordoba, in Spagna, superando in rimonta il connazionale Raul Brancaccio col punteggio di 4-6/7-6/6-4

Berrettini concede il bis dopo la vittoria a Cervia dello scorso 25 maggio, vincendo il suo secondo torneo di fila. Solamente tre set persi in tutta la settimana da Berrettini jr, che conquista punti importanti in classifica portandosi intorno alla posizione numero 350 del ranking ATP.

Quinto titolo Futures in carriera per il tennista tifoso della Fiorentina, che si conferma in un periodo davvero positivo. Complimenti Jacopo!