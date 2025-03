Il Giudice Sportivo conferma un turno di stop per un difensore viola... In prestito. Che stangata per il Parma!

Da poco comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla giornata di Serie A che si è conclusa ieri sera con Lazio-Udinese. Nessuna decisione su Napoli-Fiorentina, con le due squadre che dunque non avranno nessun giocatore squalificato per la prossima partita (Fiorentina contro la Juventus).

Da segnalare però la squalifica di Nicolas Valentini, difensore viola in prestito all'Hellas Verona che ha ricevuto un doppio giallo e dunque rosso contro il Bologna. Salterà così il match fuori casa dei gialloblù contro l'Udinese.

Da segnalare anche la super multa da 15mila euro al Parma “per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerosi ro toli di carta che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa cinque minuti, tali lanci si ripetevano all'8° del primo tempo e al 16° del secondo tempo costringendo il Direttore di gara in entrambe le occasioni a interrompere la gara per circa un minuto; per avere, inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta e due bicchieri di plastica”.