Si allunga la lista dei club interessati a Castrovilli... ma (quasi) esclusivamente in prospettiva di un'eventuale scadenza

Tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli, c'è ancora da sistemare la questione del rinnovo di contratto, per ora in sospeso. In prospettiva delle frizioni tra il numero 10 viola e il club, ci sono più club interessati al centrocampista.

Si era già affacciato in precedenza il Napoli, mentre adesso ci sarebbero anche l'Inter e alcuni club di Premier League. Ma come confermato ieri dal giornalista Niccolò Ceccarini, si sottolinea un fattore non di poco conto: i club hanno manifestato il loro interesse quasi esclusivamente in prospettiva dell'eventuale scadenza di contratto. Dunque, nessuno ha ancora espresso la disponibilità a pagare una cifra per il suo cartellino, bensì a prenderlo soltanto a zero dal 2024 in poi.