Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini a Radio Toscana ha fatto il quadro sul calciomercato della Fiorentina, offrendo vari spunti.

“C'è da segnalare per Castrovilli l'interessamento di un club di Premier League. Non c’è ad oggi una vera e propria trattativa. È stato manifestato l'interesse per il giocatore a scadenza con la società viola nel 2024. La questione rinnovo oggi è ancora ferma. Ci sono anche altri club interessati al giocatore, ma più per prenderlo a parametro zero, non oggi”.

"Infantino non lo conosco ma mi è stato riferito che ha ottime qualità. Pagato 4 + bonus, con percentuale futura rivendita. Fiorentina ha visto un’opportunità e fatto un investimento di prospettiva. È un giovane, ed anche nel peggiore dei casi può trovare un’altra destinazione. Per chi arriva dal Sudamerica serve sempre un po’ di tempo, e sappiamo poi che Italiano vuole far apprendere sempre bene ai suoi giocatori il suo modo di interpretare il calcio".

“Mina? Confermo che la Fiorentina lo sta seguendo, piace alla società viola ma ha un ingaggio pesante, ostacolo principale. È un giocatore svincolato che prendeva tanto all’Everton. Non mi priverei di Martinez Quarta, anche se la Fiorentina segue varie piste. In primis Sutalo, per il quale servono almeno 20 milioni di euro. Lo stesso vale per Murillo, per il quale il Corinthians chiede tanti soldi”.

"Su Cerofolini c'è l'interesse del Frosinone, che sta aspettando l'apertura della Fiorentina per il classe ‘99. Al momento non c’è una trattativa ma i ciociari lo preleverebbero volentieri. Il polacco Grabara piace molto ad Italiano. È molto forte e di personalità, tosto e cattivo".