Dodô finisce in ospedale, dopo Kean un altro problema per la Fiorentina

Mattinata difficile per l'esterno destro della Fiorentina, Dodô. Il giocatore brasiliano è dovuto andare all'ospedale di Santa Maria Nova, in centro a Firenze, dopo aver avuto problemi a casa.

Appendicite: questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'ex giocatore dello Shakhtar Donetsk.

C'è ancora da capire se dovrà essere operato o meno: Dodô resterà in osservazione per qualche altra ora, per poi svolgere ulteriori esami e capire definitivamente il da farsi. Dovesse operarsi sarebbe costretto a saltare la partita con l'Empoli, ma anche l'andata della semifinale di Conference e la gara con la Roma tra due domeniche.

Dopo Kean dunque un altro problema per la Fiorentina che non è certamente in un periodo fortunato da questo punto di vista.