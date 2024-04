Ceccarini: "Carboni potrebbe lasciare l'Inter come contropartita tecnica, ma la valutazione è alta. Gudmundsson? Il Genoa vuole 35 milioni"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche di due giocatori che potrebbero rientrare nel mirino della Fiorentina per i prossimi mercati nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole in relazione al mercato dell'Inter:

"L’Inter potrebbe fare anche qualche altra cessione ma solo a fronte di cifre importanti. Attenzione a Valentin Carboni, la cui valutazione è molto alta. Il giovane argentino, in questa stagione in prestito al Monza, potrebbe essere inserito in qualche operazione come contropartita tecnica. In fase offensiva, in entrata, resiste la candidatura di Gudmundsson, che sta disputando una grande annata. Il Genoa chiede non meno di 35 milioni".