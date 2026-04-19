Kean e Parisi, arriva un altro forfait, ma almeno un recupero stavolta c'è. I convocati della Fiorentina

La Fiorentina va in trasferta a Lecce senza Kean, Parisi, Fortini e Lezzerini. Non c'erano speranze di recupero per il centravanti e l'esterno ex Empoli, ma adesso arriva la certificazione, attraverso la lista resa nota dal club.

Recuperato Brescianini

Recuperato invece Brescianini che era oggettivamente il giocatore che preoccupava meno sia lo staff tecnico che medico della squadra. E un'anticipazione in questo senso l'aveva già data lo stesso Vanoli al termine della partita vinta contro il Crystal Palace giovedì scorso, ma che non è servita per andare avanti in Conference League.

La lista completa dei convocati

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KOŠPO Eman

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEZZERINI Luca (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) PUZZOLI Giorgio

22) RANIERI Luca

23) RUGANI Daniele

24) SOLOMON Manor