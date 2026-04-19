Kean e Parisi, arriva un altro forfait, ma almeno un recupero stavolta c'è. I convocati della Fiorentina
La Fiorentina va in trasferta a Lecce senza Kean, Parisi, Fortini e Lezzerini. Non c'erano speranze di recupero per il centravanti e l'esterno ex Empoli, ma adesso arriva la certificazione, attraverso la lista resa nota dal club.
Recuperato Brescianini
Recuperato invece Brescianini che era oggettivamente il giocatore che preoccupava meno sia lo staff tecnico che medico della squadra. E un'anticipazione in questo senso l'aveva già data lo stesso Vanoli al termine della partita vinta contro il Crystal Palace giovedì scorso, ma che non è servita per andare avanti in Conference League.
La lista completa dei convocati
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KOŠPO Eman
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEZZERINI Luca (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) PUZZOLI Giorgio
22) RANIERI Luca
23) RUGANI Daniele
24) SOLOMON Manor