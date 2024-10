A TMW Radio ha parlato l'allenatore Gigi De Canio, intervenendo sulle attuali prestazioni della Fiorentina, che giovedì sarà di fronte al Genoa a Marassi per la decima giornata di Serie A. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha trovato la sua strada, ha cambiato Palladino. Mi ha sorpreso all'inizio, non ora. Se vai in una squadra dove sai che c'è stato un allenatore con una certa cultura del lavoro e con una certa impostazione, tutto quel lavoro deve essere la base dove inserire qualcosa di tuo. Non devi togliergli le certezze, ma devi arricchirle. Quello che ha fatto ora Palladino non mi sorprende. Apprezzo la sua intelligenza nell'aver capito e cambiato. La sorpresa è che non l'abbia fatto fin dall'inizio".