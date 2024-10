Sospiro di sollievo per Comuzzo, la caviglia non preoccupa dopo lo spavento contro la Roma

Aveva fatto spaventare e non poco l'infortunio subito da Pietro Comuzzo all'80esimo di Fiorentina-Roma. A partita ormai ampiamente finita, sul 5-1 per i viola, il difensore gigliato si è lanciato su un pallone in anticipo sul solito Dovbyk, con la caviglia destra rimasta sotto al suo corpo in caduta.

Grande dolore per il centrale della Fiorentina, che dopo qualche attimo di apprensione e curato dallo staff medico viola è uscito da campo sui suoi piedi, per poi rientrare poco dopo con una fasciatura. Ancora dolorante, per non rischiare in una partita ormai conclusa, Comuzzo ha poi abbandonato il campo senza essere sostituito (Palladino aveva finito i cambi).

A fine partita il difensore viola sembrava essere piuttosto abbattuto, tornando subito negli spogliatoi senza partecipare alla festa viola sotto la Curva Fiesole. Nonostante il dolore, però, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, le condizioni della caviglia di Comuzzo non sembrano destare troppa preoccupazione. Il difensore sta già meglio dopo lo spavento.

Tanta paura, che sembra rimanere per fortuna soltanto tale. Nelle prossime ore ci sarà comunque da capire come sono le condizioni del ragazzo al ritorno in campo per le prossime sedute di allenamento.