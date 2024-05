Sale la febbre in vista della finale di Atene: lunghe code al botteghino online per i biglietti per assistere alla partita dagli schermi del Franchi

Da pochi minuti la Fiorentina ha annunciato l'apertura dell'Artemio Franchi in occasione della finale di Conference League mercoledì 29 maggio. Una notizia che ha smobilitato centinaia di tifosi viola che, in pochi minuti, si sono collegati alla biglietteria online viola per acquistare i tagliandi nei settori in vendita al costo di 5 euro.

Una coda virtuale che in poco tempo ha raggiunto la mezz'ora, con migliaia di supporters gigliati collegati al portale ufficiale per accaparrarsi i migliori posti per assistere alla partita dall'impianto di Campo di Marte attraverso i maxi schermi che saranno presenti sul terreno di gioco.