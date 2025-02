Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como: Fagioli trequartista, Zaniolo unica punta. A centrocampo torna Cataldi dal primo minuto

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha reso noto le sue scelte di formazione per la gara contro il Como. In difesa ci sono Ranieri e Pongracic, ma non Comuzzo. A centrocampo torna titolare Cataldi con Mandragora, mentre la trequarti è composta da Folorunsho, Fagioli e Beltran. In attacco c'è Zaniolo unica punta.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Folorunsho, Fagioli, Beltran; Zaniolo.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Paz, Strefezza; Diao.