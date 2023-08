Cecchi: "Dall'ottima gara di Genova alle ombre di Vienna: Nzola senza mordente, Arthur necessita di muscoli al suo fianco"

Su La Nazione, si legge il commento del giornalista Stefano Cecchi alla partita della Fiorentina contro il Rapid Vienna, con la squadra di Italiano che è uscita sconfitta per 1-0 dal confronto con gli austriaci. Queste le sue parole: "Nella vittoria scintillante di Genova erano stati fra i più luminosi, ieri non sono quasi mai usciti dall’ombra. Nzola ed Arthur: la gara deludente della Fiorentina di ieri passa anche dalla partita piena di ombre dei due. Nzola, con i due centrali austriaci non l’ha spuntata quasi mai, negando alla squadra di poter appoggiare la manovra su di lui.

Arthur, invece, è rimasto ingolfato in un centrocampo austriaco che lo ha marcato stretto, non potendo così innescare quasi mai quel palleggio avvolgente che era stata la chiave della vittoria col Genoa. Certo, il finale ci dice che la Fiorentina ha la forza per ribaltare il tavolo a Firenze. Ma lì nel mezzo, nel momento in cui la partita si fa frenetica, sembra comunque mancare qualcuno che nella battaglia sappia mettere muscoli e intensità. Siamo davvero sicuri che questa squadra possa fare a meno con leggerezza di Amrabat?"