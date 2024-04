Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato così a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Inutile negare che sia stata una settimana particolare. Contro l'Atalanta ho visto una delle prestazioni più belle di tutta la stagione, Italiano è stato nettamente superiore a Gasperini nella lettura del match. Ci sta che il tecnico viola non sia apprezzato da una parte di tifoseria, ma gli vanno riconosciuti i meriti di questa vittoria. L'Atalanta è più forte, ma mercoledì non si è visto".

“In attacco solo Nico dà garanzie”

E poi, sugli attaccanti, ha aggiunto: “Si torna sempre lì, di tutti gli esterni l'unico che dà garanzie è Nico Gonzalez. Quanto a Belotti io lo metto sempre tra i migliori in campo per l'impegno e il sacrificio, ma il punto è che il suo ruolo gli impone di segnare e per adesso in undici partite ha fatto solo un gol. Come numeri praticamente è uguale a Kouame”.