La Fiorentina continuerà a giocare per un po' di tempo in uno stadio Artemio Franchi decisamente diverso dal solito… e ridotto. Proseguono i lavori di restyling, che costringono la capienza praticamente dimezzata almeno fino a fine stagione, ma anche oltre.

Telone per coprire i lavori? Sì, dal prossimo anno

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto della situazione, evidenziando un clima ambientale piuttosto decadente con metà dello stadio in ristrutturazione. Proprio per coprire la parte dell'impianto occupata dalle ruspe dei lavori, la Fiorentina si sta attrezzando da tempo per provvedere a un telone apposito. Ciò non sarà pronto prima del 2025, non è una novità che riguarda la gara di domani contro l'Udinese.

Una cornice destinata a rimanere. L'obiettivo del Comune è il centenario viola

Negli ultimi interventi istituzionali, inoltre, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha ribadito l'obiettivo sul cronoprogramma del ‘Franchi’, ovvero la tappa dei 35mila posti disponibili per il centenario della Fiorentina. Questa non sarà l'ultima stagione con i lavori in Curva Fiesole e nel lato di stadio attualmente occupato. Il miglioramento della cornice è un obiettivo per il 2026.