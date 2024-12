Nel corso del brindisi istituzionale prima di Natale organizzato per la stampa, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha risposto ai giornalisti presenti. Ecco le sue parole riguardo allo stadio Artemio Franchi e alla tramvia che dovrebbe collegare Bagno a Ripoli (e quindi il Viola Park) al centro, riportate da Tuttomercatoweb.com.

‘Vogliamo continuare la collaborazione positiva con la Fiorentina’

"Dopo il comitato in Prefettura in cui abbiamo discusso su tutti i punti fondamentali e sui prossimi step. Abbiamo definito che la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi anche con la continuazione dei lavori e stiamo pensando alla variante di progetto che possa permettere questo. Stiamo lavorando sulla parte della documentazione richiesta, appena avremo novità lo faremo sapere. Il nostro obiettivo è completare i lavori del Franchi, continuare una collaborazione positiva con la Fiorentina e dare risposte ai tanti tifosi in città".

E sulla futura tramvia di Bagno a Ripoli

"Se noi abbiamo ancora le prove di pre-esercizio per la linea che porta a San Marco non si possono far partire in contemporanea i cantieri della nuova linea. Appena avremo finito e si potrà inaugurare la Vacs, potremo partire con quella di Bagno a Ripoli. Le tempistiche? Vi posso dire che i lavori sul parcheggio scambiatore di Bagno a Ripoli sono a buon punto. Oltre a quello ci sono le lavorazioni sul ponte e poi partiranno gli altri cantieri. Siamo consapevoli che sarà uno sforzo importante, anche per i cittadini, ma entro il 2026 vogliamo portare una risposta aggiuntiva per la mobilità cittadina".