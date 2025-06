L'allenatore della Fiorentina Under 15 Enrico Cristiani ha parlato in vista della finale Scudetto della Viola, che sarà a Rieti contro l'Inter: “Avere una panchina lunga, con tante frecce nel nostro arco, aiuta. Ci sono tante ragioni per questo percorso, ma i risultati si vedono se fai girare i ragazzi”.

Sulla finale: “Sappiamo di affrontare una squadra obiettivamente forte, non potrebbe essere altrimenti in finale. Non li abbiamo mai incontrati. La giocheremo come sempre, faremo le cose normali. Non credo si debba cambiare qualcosa, è una finale ma ciò che conta è in primis la crescita dei ragazzi. Faremo le stesse identiche cose che abbiamo fatto finora. E la vivremo come il giusto coronamento del lavoro dei ragazzi, se lo meritano. Già l'arrivo al traguardo deve essere una festa, poi l'obiettivo chiaramente è vincere ma a prescindere sarà un'esperienza in più utile al futuro dei ragazzi”.