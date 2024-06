VIDEO: Quando Carboni illuse Palladino beffando la Juve con un velenoso tiro-cross

Era l'inverno scorso quando Valentin Carboni trovò la sua prima rete in massima serie con il Monza di Palladino, contro un avversario non casuale: la Juve di Allegri. E anche il minuto, il 92esimo, non lo era se non fosse che poi i bianconeri la partita la vinsero ugualmente. Su questo tiro-cross velenoso però si aprì la storia di Carboni in Serie A: una storia che al neo tecnico viola piacerebbe proseguisse ancora in sua compagnia.