Berrettini, il momento di svolta. Nuovo coach e la crisi con la Satta

Momento di svolta per la carriera di Matteo Berrettini. Il tennista e tifoso della Fiorentina prova a ripartire in maniera definitiva dopo l'ennesimo calvario fisico cominciato dopo l'infortunio alla caviglia patito agli US Open.

Nuova collaborazione tecnica

Di Berrettini si occupa in maniera approfondita quest'oggi La Gazzetta dello Sport che parla sia della sua nuova collaborazione tecnica con Francisco Roig, l'allenatore che ha seguito per 18 anni Rafa Nadal, sia della crisi del suo rapporto con Melissa Satta.

E' la fine con la Satta

Se l’amore per il tennis è tornato ad infiammarlo, quello con la Satta sembra invece essersi definitivamente spento dopo giorni di voci incontrollate, si legge sul quotidiano sportivo; ieri era il 38° compleanno della showgirl, e Matteo non le ha riservato neppure un like sui social, confermando in qualche modo la crisi.