Dionisi: "Se Berardi si è detto incerto di restare vuol dire che lo pensa davvero. Si allena bene ma non posso conoscerlo fino in fondo"

Dei malumori di Berardi ormai si parla tutte le estati ma il classe '94 è sempre rimasto al Sassuolo. In conferenza stampa è stato interpellato sul tema anche il suo tecnico Alessio Dionisi:

"Berardi nell'allenamento non è mai cambiato in questi anni, quando ci sono io. La sua testa non la posso conoscere del tutto. Non dico che mi abbiano sorpreso quelle parole ma se ha manifestato quello vuol dire che è un suo pensiero. L'allenamento lo fa bene, il resto non posso aggiungere altro perché non lo determino io".