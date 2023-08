Dopo quasi un mese dall’inizio del ritiro al Viola Park, Riccardo Sottil non ha ancora svolto un allenamento in gruppo alla Fiorentina. Il classe ’99 ha seguito un percorso personalizzato post infortunio, avendo ancora dolore da smaltire, ora però si sente meglio ed è pronto a ripartire iniziando la stagione col gruppo di Italiano

Tanta la voglia di iniziare dopo 6 mesi duri e difficili di stop, ma Sottil non è ancora tornato al top dopo il rientro dall’infortunio, faticando ad esprimersi al meglio. ‘Ho vissuto male l’infortunio, partendo alla grande è come se mi avessero tolto un pezzo di me. Ma non sono cose che possiamo controllare. Ho sofferto tanto ma ora sono diventato più paziente’. Servirà tempo ma il Sottil che esce è un giocatore fortificato che vuole crescere ancora per imporsi alla Fiorentina.

Niente amichevoli finora, estremamente difficile pensare che l’attaccante gigliato possa scendere in campo anche per le sfide contro Sestri Levante e Ofi Creta. E nel frattempo la Fiorentina valuta il suo futuro, in un reparto offensivo in cui qualcun'altro dovrà partire, dopo la cessione del solo Cabral.