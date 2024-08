Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è stato interpellato da Radio Bruno Toscana per parlare sia di Nzola, ex giocatore di Trinchera, sia di Pongracic, ceduto proprio quest'estate alla Fiorentina:

Su Nzola

“Ho sempre creduto in Nzola, ce l'ho avuto al Francavilla, si è sempre impegnato tantissimo con me. Da Firenze, Corvino me ne aveva parlato in maniera molto positiva, le aspettative erano altissime ma purtroppo capita una stagione che non vada per il meglio”.

“Io tuttavia sono convinto che Nzola abbia tutti i mezzi per riprendersi la scena in Francia e spero che questo prestito gli serva da trampolino per tornare più forte in Italia. La Ligue 1 è il campionato giusto per le sue caratteristiche, dove potrà valorizzare la sua grande fisicità. Non so come si sia comportato a Firenze, so bene che abbia un carattere un po' spigoloso, viene anche da un paese molto complicato, ma se viene compreso poi ti dà il cuore e dà sempre il massimo. Mi sembra anche strano che Italiano non sia riuscito a fare bene insieme a lui”.

“Dopo averlo avuto al Francavilla, ho sempre provato a riprenderlo, ma qua a Lecce è stato impossibile per le cifre che prende Nzola. Io comunque l'ho sempre sognato, nonostante l'elevato valore del suo cartellino; purtroppo i suoi parametri non si sposeranno mai con le chances del Lecce”.

Pongracic?

"Ragazzo straordinario con mezzi fisici notevoli, in Italia non ce ne sono come Marin, forti come lui. Quando è arrivato a Lecce, tatticamente doveva completarsi, forse per via delle difese all'estero, ma in due anni si è migliorato tantissimo. Quando sento le cessioni importanti fra i difensori, reputo che Marin non sia stato pagato per niente tanto. Con tutto il rispetto per la Fiorentina, credo che il ragazzo possa giocare in tutte le migliori squadre europee".