Genoa ed Empoli non si fanno male: Andreazzoli esce per il momento dalla zona retrocessione: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' appena finita Genoa-Empoli, gara valida per il 14° turno di Serie A. Dopo essere passati in vantaggio con un bel sinistro al volo da fuori area di Malinovsky, i rossoblù di Gilardino sono stati raggiunti dalla prima rete in questa stagione di Cancellieri.

La partita è dunque terminata sul punteggio di 1-1, consegnando un punto al Genoa che sale a 15 e un altro all'Empoli che lascia per il momento le ultime tre posizioni.

Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 33, Inter 32, Milan 26, Napoli 24, Roma 21, Bologna 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Monza 18, Frosinone 18, Lazio 17, Torino 16, Lecce 15, Sassuolo 15, Genoa 15, Udinese 11, Empoli 11, Cagliari 10, Verona 9, Salernitana 8.