Favasuli e Distefano, due assist per trionfare in Calabria. Bianco giallo e sconfitta nel derby emiliano

Gare delle 14 del sabato di Serie B che si sono da poco concluse. Protagonisti diversi giovani di proprietà della Fiorentina. A cominciare da Alessandro Bianco, titolare inamovibile della Reggiana, caduto quest'oggi sul campo del Modena nel derby emiliano. Per il centrocampista classe 2002 anche un'ammonizione rimediata al 53'.

Nel match fra Cosenza e Ternana, invece, due assist per due ragazzi cresciuti nelle giovanili viola. Favasuli da subentrato per il pari al gol di Tutino (poi anche ammonito) e Distefano per il 2-1 di Raimondo. Finale di 3-1 per la Ternana, che ha schierato anche Lorenzo Lucchesi titolare in difesa.