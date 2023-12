Viola Park ancora stregato per la Fiorentina Primavera di Galloppa. Il Sassuolo dell'ex Bigica passa di misura, espulso il tecnico viola

Fiorentina-Sassuolo 0-1 (7' Russo)

Fiorentina (4-3-3): Tognetti; Vigiani (86' Puzzoli), Comuzzo, Elia (67' Scuderi), Fortini; Ievoli, Gudelevicius, Vitolo (46' Biagetti); Padilla (67' Sene), Braschi (46' Caprini), Rubino.

A disp.: Dolfi, Scuderi, Biagetti, Sene, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Guidobaldi, Mignani, Caprini, Puzzoli. Allenatore: Daniele Galloppa

Finisce qui. Sassuolo che passa 1-0 e sale a quota 25 punti agganciando Inter e Lazio al primo posto, Fiorentina che resta a quota 7 punti e attende ancora la prima vittoria al Viola Park

90+4' Lopes ha spazio per calciare ma spara sul fondo col destro, colpendo l'esterno della rete

90+4' Non riesce a rendersi pericolosa la Fiorentina, che fatica a produrre anche solo l'ombra di un'azione e prova a lanciare lungo ma senza mai avere la meglio

90+1' Ammonito anche Ievoli che commette un fallo tattico su Leone

90' 6 minuti di recupero per le speranze della Fiorentina

89' Crampi per Comuzzo, che in questi mesi ha giocato molto molto poco. Il difensore viola riesce a rialzarsi

88' Rubino prova a inventare ed esce in mezzo a due uomini, poi Caprini arma il mancino ma il suo tiro è deviato in corner. Dalla bandierina va Rubino ma è bravo Theiner ad uscire in tuffo

87' Fuori Kumi e Russo dentro Lopes e Baldari per il Sassuolo

86' Fallisce un gol incredibile da pochi passi Russo ma era fuorigioco e la rete sarebbe stata annullata

86' Cambio per la Fiorentina: entra Puzzoli ed esce Vigiani

86' Ingenuo fallo di Fortini su Neophytou e punizione Sassuolo con la squadra ospite che può respirare adesso

81' Fallo molto duro su Comuzzo, ammonito Bruno che ha rischiato il rosso per l'intervento col piede a martello sul difensore viola

79' Sbaglia il controllo Comuzzo e rischia di far involare Russo, è bravo però il centrale friulano della Fiorentina a rimediare recuperando la posizione, azione ospite che poi sfuma per fuorigioco

79 Con caparbietà Fortini attacca a sinistra riuscendo a superare Kumi e Cinquegrano ma spedisce il sinistro sull'esterno della rete

78' Espulso Galloppa che protesta ancora con l'arbitro dopo un fischio abbastanza dubbio del direttore di gara Pezzopane

76' Entra il cipriota Neophytou per il Sassuolo, fuori il romeno Caragea che non ne ha più

75' Problemi per Caragea che viene ora preso in consegna dai medici del Sassuolo e abbandona momentaneamente il campo

74' VIGIANI! Cross deviato da Falasca che diventa molto pericoloso per Theiner che riesce a smanacciare con reattività

72' Ammonizione per mister Galloppa che sta protestando in maniera veemente dopo l'episodio del rigore non concesso per un fallo su Rubino

68' Prova a conquistarsi un rigore Rubino che rientra sterzando sul destro ma l'arbitro non lo concede: episodio molto molto dubbio, sembrava nettamente penalty per la Fiorentina

67' Spazio per Sene, fuori Padilla, veramente un ectoplasma quest'oggi. Dentro anche Scuderi, esce Elia colpito dai crampi

65' Tognetti valuta malissimo la punizione di Leone e regala un corner al Sassuolo. Sugli sviluppi del piazzato per fortuna la Fiorentina si salva sul tiro di Caragea, grazie ad un roccioso Comuzzo

64' Ammonito Biagetti, che interviene su Caragea con impeto, ma certamente senza meritare il giallo

63' Crampi per Elia che si accascia a terra ricevendo adesso le cure mediche dello staff gigliato. Esce dal campo il difensore centrale mancino di Galloppa, da capire se verrà sostituito o meno

62' KUMI! Tognetti respinge il mancino in diagonale della mezzala ospite, poi Elia è eccezionale nell'anticipare Russo che avrebbe messo in rete a porta vuota

60' BIAGETTI! Stacca altissimo il centrale viola sul corner di Rubino ed è splendida la risposta del portiere Theiner che salva la porta del Sassuolo volando alla grande!

60' Molto bravo Vigiani che non ha lo spazio per il cross e serve filtrante Rubino il cui tiro è murato da Loeffen

59' FORTINI! Altra gran palla di Vigiani, Fortini sul secondo palo impatta al volo mettendo fuori di pochissimo, Fiorentina vicinissima al pareggio

58' Ancora un cross di Vigiani, Caprini prova ad anticipare l'uscita di Theiner ma la meglio ce l'ha il portiere ospite che ottiene anche un calcio di punizione (dubbio)

55' Non mancano passo e intraprendenza a Fortini che però arrivato a pochi passi dalla porta ospite sbaglia il suggerimento al centro per Caprini e Rubino permettendo la chiusura alla difesa del Sassuolo

55' Presenti al Viola Park a seguire la Primavera l'allenatore Vincenzo Italiano e il capitano della prima squadra viola Cristiano Biraghi

54' Falasca mette al centro, Russo non riesce a intervenire ma la sfera è buona per Bruno, conclusione ribattuta da Elia che mura bene il destro molto pericoloso del trequartista emiliano

52' Arriva spesso sul fondo Vigiani ma stavolta il suo cross è facile preda delle manone di Theiner che fa suo il pallone

50' BIAGETTI! Colpo di testa che termina fuori non di molto col portiere Theiner immobile. Buona la battuta di Rubino, Biagetti impatta bene ma non centra la porta ospite

49' Insiste Vigiani sulla fascia, ottiene un corner il figlio d'arte viola crossando e trovando la deviazione di Falasca

47' Con questa mossa la Fiorentina si rimette a tre in difesa e torna al 3-4-2-1 classico utilizzato in questo avvio di stagione

46' Subito due cambi per la Fiorentina: entrano Biagetti e Caprini, fuori Vitolo e Braschi

46' Inizia la ripresa! FORZA VIOLAAAA!

Fine primo tempo

45' Vitolo è bravo a pressare Cinquegrano rubandogli palla, verticalizzazione per Braschi che riesce anche a girarsi ma poi telefona a Theiner di fatto, concludendo debolmente

44' Esce bene Tognetti sul corner di Bruno, allontanando la sfera dall'area della Fiorentina coi pugni, con tempismo e personalità

43' BRUNO! Attento Tognetti che alza in corner il destro centrale dal limite del fantasista del Sassuolo

41' Pasticcia la difesa del Sassuolo che regala il pallone a Padilla al limite dell'area, difettoso però il controllo dell'ecuadoriano, che si fa soffiare il pallone

39' Rubino colpisce da dietro Bruno ma l'arbitro gli risparmia un'ammonizione sacrosanta, graziandolo. Fa fatica la Fiorentina quando il Sassuolo riesce a far girare il pallone

37' Ammonito Fortini, reo di un'entrata in ritardo siderale ai danni di Cinquegrano, che poi esagera esasperando un contatto non certo duro. Seconda ammonizione della gara in casa Fiorentina

35' È cresciuta di ritmo col passare dei minuti la Fiorentina di Galloppa ma resta clamorosamente inconcludente. Padilla viene fermato fallosamente da Loeffen e non riesce a superare palla al piede la trequarti ospite: che fatica per gli attaccanti viola

33' La Fiorentina si rende pericolosa soprattutto in contropiede ma anche stavolta la potenziale opportunità sfuma per fuorigioco. Rubino è in posizione irregolare sul filtrante di Fortini

27' Punizione da ottima posizione per la Fiorentina guadagnata da Vitolo, Rubino scodella sul secondo palo dove però non c'è nessuno e il Sassuolo non corre quindi alcun rischio

26' Cross dalla destra di Vigiani, intervento in tuffo di testa di Cannavaro che anticipa Braschi in calcio d'angolo

22' Gestisce malissimo un bel varco Fortini, che era scappato sulla corsia mancina ma entrato in area di rigore nè riesce a servire un compagno nè a tirare, infrangendosi contro la difesa del Sassuolo con Loeffen che gli ruba il pallone

19' Ogni volta che attacca il Sassuolo si rende insidioso, sulla fascia destra spinge tantissimo Cinquegrano che arrivato sul fondo mette un pallone basso molto invitante per Kumi, ben contrastato però da Comuzzo

17' Timido accenno di reazione della Fiorentina. Vigiani sprinta sulla fascia destra e va al cross, eseguendolo però male: la palla viene abbrancata dal portiere ospite Theiner

16' Braschi lavora benissimo col corpo superando il marcatore e avventandosi su un lancio di Vitolo ma poi controlla malissimo la sfera allungandosela di metri, sfuma così una ghiotta ripartenza per la Fiorentina

13' Ammonizione per Vitolo che colpisce duro Russo con un vigoroso pestone. Primo giallo della partita, lo rimedia la mezzala viola

13' Contropiede velocissimo della Fiorentina con Padilla che semina un paio di difensori del Sassuolo e poi imbuca per Braschi, va in gol la punta viola ma è in fuorigioco: rete annullata

12' Vicino al raddoppio il Sassuolo sugli sviluppi di un corner, colpo di testa da parte di Caragea che viene respinto da Tognetti

10' Imperversa il Sassuolo: Fiorentina totalmente frastornata. Leone mette a sedere Gudelevicius e poi spara col destro dal limite, tiro deviato in corner

9' Caragea fa impazzire Fortini e Gudelevicius dopo un pallone perso con enorme leggerezza da Padilla, i due giocatori viola stendono nel più classico dei sandwich l'esterno emiliano ed è punizione per il Sassuolo

7' GOL DEL SASSUOLO. Dominio assoluto del Sassuolo che non fa letteralmente vedere palla alla Fiorentina, bellissima azione ospite chiusa dal cross del romeno Caragea, pallone perfetto al centro e Russo svernicia Vigiani schiacciando di testa alle spalle di Tognetti. 0-1

3' Brutta palla persa da Rubino che cerca un dribbling in una zona rischiosa del campo, Leone viene liberato al cross ma la difesa gigliata chiude bene e poi Comuzzo riesce ad allontanare la minaccia

2' Subito avanti il Sassuolo, conclusione sbilenca che viene anche deviata, facile presa per il portiere viola Tognetti

1' Partiti! FORZA VIOLAAA!

Ancora in cerca della vittoria (ne è arrivata solo una finora), la Fiorentina Primavera di Galloppa ospita al Viola Park il Sassuolo, in zona play-off. Per la squadra viola un confronto complicato per riscattare anche il k.o. di Torino di una settimana fa e provare ad uscire dalla zona rossa della classifica.

Appuntamento alle 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.