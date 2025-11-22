Dodô: "Firenze, sei la nostra forza. Orgoglioso della mia squadra che ha lottato fino alla fine"

Al termine di Fiorentina-Juventus, Dodô ha scritto le sue sensazioni dopo il pareggio e l'infortunio che lo ha visto uscire dal campo anzi tempo.

Le parole di Dodô

"Florence, sei la nostra forza, grazie per essere

sempre al nostro fianco. L'anno è lungo e ci

impegneremo per migliorare le cose. Congratulazioni squadra, non ho potuto continuare la partita, ma voi siete dei guerrieri e avete lottato fino alla fine. Forza viola Sempre"

In dubbio

Il terzino brasiliano è in dubbio per la gara di Conference League di giovedì dopo il dolore al flessore accusato.