Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio il giorno dopo la vittoria della Fiorentina sullo Jagiellonia: “Partita difficile su un campo proibitivo a livello di condizioni climatiche, sono contento. Ora si può dire che il turnover è stato giusto, c'è una partita importante e insidiosa lunedì. Il Pisa è ultimo, ma tutte le big hanno fatto fatica contro i neroazzurri. Ci odiano e non capisco perché, forse perché se vogliono giocare con la Fiorentina devono salire in Serie A, altrimenti non ci affrontano mai”.

“Vorrei un allenatore che…”

Poi ha aggiunto: “Per l'anno prossimo vorrei un allenatore con la stessa durata di contatto di Paratici, solo così si potrebbe parlare di programmazione. Vorrei una Fiorentina che non faccia più gli errori che ha fatto negli ultimi anni, come con Kayode che oggi è un rimpianto enorme. Fare un programma a lungo termine con un allenatore, senza vendere i migliori: così si possono ottenere le soddisfazioni che Paratici ha avuto altrove nella sua carriera”.

“La Cremonese è in calo”

Infine: “La paura della retrocessione è passata, ora siamo nella fase del ”siamo la Fiorentina e quindi non possiamo retrocedere". I risultati sono arrivati nel momento in cui la squadra ha giocato con grinta e umiltà, ed è esattamente quello che la Fiorentina deve fare lunedì. Lotta salvezza? La Cremonese ha fatto un girone d'andata incredibile, ma ora è in calo e in questo turno giocherà in trasferta contro la Roma. Il Genoa è ben allenato, però ha avuto molta fortuna in varie circostanze".