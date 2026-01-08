Dopo Martinelli, alla Sampdoria potrebbe passare anche un altro calciatore viola. I dettagli
Ieri Tommaso Martinelli è passato ufficialmente alla Sampdoria, spostandosi dalla Fiorentina in Liguria fino al termine della stagione. Il portiere classe 2006, però, potrebbe non essere l'unico ex viola a passare in blucerchiato.
Sampdoria su un difensore viola
In uscita dalla Fiorentina, Mattia Viti è pronto a fare rientro al Nizza, che ne detiene il cartellino, per spostarsi ancora in prestito. Il 2002 fiorentino potrebbe chiudere l'annata in Serie B alla Sampdoria, ritrovando l'ex compagno di squadra in viola Martinelli.
💬 Commenti